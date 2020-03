Jovem é assassinado a tiros na porta de casa

PUBLICIDADE 

Um jovem de 24 anos foi assassinado a tiros quando estava na porta de casa na noite da segunda-feira (9), na cidade de Parnaíba, no Piauí. De acordo com as autoridades, o suspeito já foi identificado, mas ainda não foi localizado.

Ainda conforme a polícia, a vítima já tinha passagens por alguns delitos. Eduardo dos Santos Marinho não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo.

A polícia realiza diligências para capturar o suspeito, mas ele ainda não foi encontrado.