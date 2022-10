Jovem é assassinado a tiros na frente de duas crianças

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que ele é atingido por disparos de arma de fogo realizados por outro homem

Um jovem de 21 anos foi assassinado no Bairro Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza. O crime aconteceu na frente de duas crianças, que por pouco não foram atingidas.

Nas imagens, é possível ver quando a vítima caminhar com duas meninas. Em uma esquina, ele é surpreendido pelo assassino que começa a atirar. As meninas fogem correndo, mas uma delas permanece por um instante ao lado do jovem assassinado.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram acionadas para o atendimento de um homicídio a bala. A vítima tinha antecedentes por roubo e estelionato.

Equipes da Perícia Forense (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos no local. A 9ª delegacia do DHPP é a unidade que segue à frente das investigações, com o objetivo de elucidar o caso e identificar a autoria do crime.