Jovem é agredido por policiais durante festa

O jovem foi internado e já recebeu alta médica

Um jovem de 19 anos aparece em um vídeo sendo agredido com chutes, socos e golpes de cassetete por policiais militares durante a festa de aniversário de Alvorada do Norte, que foi realizada na sexta-feira (21), no nordeste de Goiás.

O jovem estava caído no chão, levando vários chutes e golpes de cassetete dos policiais. Ele consegue se levantar, mas continua sendo agredido.

Um dos policiais chega a dar um golpe conhecido como mata-leão na vítima. Uma mulher, com uma criança no colo, entra no meio da confusão para tentar parar as agressões, mas não consegue.

Segundo a irmã da vítima, o homem ficou cerca de três horas desacordado e com vários ferimentos pelo corpo.

A irmã relatou ainda que ele teve um desentendimento com um amigo durante o evento e eles acabaram brigando.

“O meu irmão deu um soco no cara [amigo]. O homem saiu falando que ia chamar outro para matar meu irmão. Ele estava em pé e chegaram os policiais e começaram a enforcar ele. O meu irmão revidou contra o policial, daí juntaram todos esses e começaram a violentar ele”, explicou a irmã.