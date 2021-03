Jovem é acusado por engano de praticar golpes

Para limpar sua imagem, o rapaz precisou ligar para os comerciantes e encontrá-los pessoalmente

Um jovem de 27 anos foi acusado por engano de aplicar golpes em comerciantes. Em uma postagem nas redes sociais, ele teve a foto divulgada por vítimas que o acusaram de ser o estelionatário que está cometendo os crimes.

Para limpar sua imagem, Danilo da Silva Constantino, morador de Itanhaém, no litoral de São Paulo, precisou ligar para os comerciantes e encontrá-los pessoalmente.

O jovem relatou ao Portal G1 que tomou conhecimento do engano quando um familiar informou que uma foto sua estava circulando em um grupo no Facebook. Segundo Danilo, a confusão ocorreu devido à semelhança do nome dele com o nome que está impresso nos cartões utilizados para aplicar os golpes: Danilo Constantino de Souza.

Após ser informado do ocorrido, o rapaz entrou em contato com a pessoa que fez a publicação e explicou a situação.

No dia seguinte, Danilo encontrou a mulher, que é dona de uma loja de roupas, para provar que ele não era o autor do crime. Ao vê-lo pessoalmente, ela percebeu o erro de imediato. Em seguida, a comerciante disse que ia retirar a imagem, e se desculparia publicamente pelo erro.

Diante do ocorrido, o jovem registrou um boletim de ocorrência relatando os fatos. Em seguida, precisou se explicar para um outro homem, que também havia publicado suas fotos dizendo que ele estava aplicando golpes em comércios de Itanhaém.