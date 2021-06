Jovem descumpre medida protetiva e esfaqueia ex-mulher

A Polícia Militar informou que o suspeito chegou a quebrar o cabo da faca ao golpear a mulher

No domingo (13), um jovem de 29 anos foi preso após descumprir uma medida protetiva e esfaquear a ex-companheira, de 30. De acordo com a Polícia Militar (PM), o caso ocorreu em Santos, no litoral de São Paulo, e o filho do casal, de 2 anos, presenciou toda a ação do pai.

A Polícia Militar informou que o suspeito chegou a quebrar o cabo da faca ao golpear a mulher. Quando a equipe chegou, o rapaz estava na rua, ainda com a faca nas mãos, apontando para a vítima.

O homem percebeu a presença da viatura, jogou o objeto no chão e agarrou o filho , na tentativa de não ser abordado. Os policiais viram que a mulher estava com um ferimento no braço e detiveram o suspeito.

De acordo com a vítima, ela possui uma medida protetiva contra o ex-companheiro, que o impede de chegar a menos de 10 metros dela, no entanto, ele não respeita.

Além da facada, o rapaz também a socou no rosto enquanto ela estava com a criança no colo, segundo o relato da mulher. Ela foi socorrida pelos policiais até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O caso foi registrado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santos como violência doméstica, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva de urgência.