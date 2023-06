Jovem desaparece após crises de alucinações

O jovem tinha passado por uma consulta com um médico psiquiatra pouco antes de sumir

O jovem Gabriel dos Santos Teixeira, de 22 anos, desapareceu após manifestar episódios de alucinações em Praia Grande, localizada no litoral de São Paulo.

Segundo Valter dos Santos, irmão de Gabriel, o jovem vinha enfrentando problemas psiquiátricos há algum tempo, porém resistia em buscar tratamento.

Uma parente acompanhou Gabriel em sua segunda consulta ao psiquiatra na quarta-feira passada (31).

Antes de tomar o remédio, Gabriel começou a se tornar agressivo. Ele estava acompanhado de sua tia, que pediu ao jovem que fosse para casa para acalmar-se. No entanto, ele não chegou à residência localizada no Jardim Melvi. Desde então, a família tem realizado buscas para encontrá-lo e registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento no 3º Distrito Policial (DP) de Praia Grande.

A última vez em que o jovem foi visto foi por volta das 17h de quarta-feira (31) no viaduto do bairro Samambaia. Ele estava vestindo calça preta, moletom azul-marinho com capuz e tênis preto com solado branco. De acordo com Valter, Gabriel estava apenas com seus documentos, sem dinheiro ou celular. A Polícia Civil está conduzindo investigações para solucionar o caso.