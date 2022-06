Jovem denuncia que mototaxista mostrou pênis e se masturbou durante corrida em Teresina

Na manhã deste domingo, 05, uma estudante de 19 anos, denunciou um mototaxista por importunação sexual em Teresina

Na manhã deste domingo, 05, uma estudante de 19 anos, denunciou um mototaxista por importunação sexual em Teresina. De acordo com a jovem, o homem mostrou pênis e se masturbou durante uma corrida

“Eu estava em um show, tentei pedir um carro por aplicativo, mas estava caro e ele se ofereceu para fazer a corrida. Ele ficou mexendo na frente, cheguei a pensar que estava armado e comecei a ficar preocupada. Quando chegamos, pedi a chave do PIX dele, porque ele não tinha troco, nesse momento vi que ele estava com as partes para fora, então tirei foto para provar e procurar a polícia”, relatou.

A jovem publicou um relato do ocorrido nas redes sociais, e afirmou que após a publicação, duas outras meninas entraram em contato, relataram ter passado pela mesma situação.

A vítima disse foi procurada por um homem que se diz irmão do mototaxista.

“Ele quis me intimidar. Dizendo que estou mentindo, levantando falso testemunho. Ele está postando fotos minhas dizendo que estou mentindo, mas eu tenho foto, vídeo. Isso não vai me dar lucro nenhum, apenas não quero que ele faça com outras pessoas, como ele já fez com outras que não denunciaram. Isso é ridículo e nojento. Ele poderia ter tentado fazer algo pior e, por sorte, não fez”, declarou.

A estudante afirmou que foi até a Central de Flagrante de Gênero neste domingo para registrar um boletim de ocorrência e vai procurar também a delegacia da mulher para ser aberto um inquérito policial contra o homem.