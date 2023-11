Jovem de 21 anos morre após ser atingido por raio

O incidente fatal ocorreu durante um período de chuvas na zona rural da cidade

Em Piranhas, no oeste de Goiás, na terça-feira (31), um jovem de 21 anos identificado como Carlos Eduardo Duarte dos Anjos foi atingido por um raio em uma lavoura.

Segundo informações da Polícia Civil, o jovem se encontrava na lavoura no momento do incidente, mas não foi confirmado se ele estava trabalhando no local. Após o acidente, o corpo de Carlos Eduardo foi encontrado próximo a um trator pela Polícia Militar.

A suspeita de que a causa da morte tenha sido uma descarga elétrica foi levantada pela Polícia Militar, considerando a marca no corpo da vítima e as condições climáticas, já que chuvas estavam se formando na região naquele momento.

Após o óbito, as autoridades locais solicitaram a perícia do local para investigar as circunstâncias exatas do incidente.