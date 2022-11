Jovem de 19 anos é presa suspeita de matar a mãe com golpe de faca

A motivação ainda é a apurada pela polícia, mas a jovem foi autuada por homicídio qualificado por motivo fútil

Uma jovem de 19 anos foi presa em flagrante por suspeita de matar a própria mãe com golpe de faca, na cidade de Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia. O crime aconteceu nesta quinta-feira (17), conforme informou a Polícia Civil.

A vítima, identificada como Lídia Carvalho do Nascimento, tinha 36 anos. Em 2019, ela recebeu um elogio da filha em uma publicação nas redes sociais.

“Eu tenho uma mãe linda, meu Deus”, escreveu a suspeita, que não teve o nome divulgado.

A jovem foi conduzida para a Delegacia Territorial de Formosa do Rio e está a disposição da Justiça.