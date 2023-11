Jovem de 19 anos dirige moto com placa adulterada e diz que cachorro danificou a original

Diante da situação, a suspeita foi encaminhada à delegacia

No município de Bombinhas, em Santa Catarina, uma jovem de 19 anos, sem habilitação, foi detida por conduzir uma motocicleta com placa adulterada na noite do último sábado, 25. Ao ser abordada pela Polícia Militar, a mulher alegou que o lacre da placa original havia sido danificado pelo seu cachorro. Diante da situação, a suspeita foi encaminhada à delegacia de Itapema, localizada no Litoral Norte do Estado.

Segundo informações da Polícia Militar, a condutora demonstrou estar “muito nervosa” durante a abordagem e afirmou que a placa, registrada como furtada, foi fornecida por um jovem que se dedica à coleta de objetos nas ruas.

O flagrante ocorreu após a polícia receber informações sobre a circulação da motocicleta, uma Honda Biz, registrada como furtada no sistema de segurança.