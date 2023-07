Jovem de 18 anos esfaqueia e mata padrasto para defender a mãe durante discussão

O crime ocorreu durante a madrugada, quando o jovem de 18 anos tentou intervir em uma briga entre sua mãe e o padrasto

A Polícia Civil de Paranhos, localizada a 469 km de Campo Grande, realizou a prisão de dois homens, de 18 e 22 anos, na quarta-feira (26), sob a suspeita de cometerem um homicídio por esfaqueamento na aldeia Potrero Guaçu.

A vítima foi identificada como Márcio Fernandes, de cidadania paraguaia. Segundo relato da esposa da vítima durante o depoimento, o casal estava consumindo bebidas alcóolicas na noite de terça-feira (25), e durante a madrugada, uma discussão começou a se intensificar.

Em um momento crítico da briga, o filho da esposa de Márcio, de apenas 18 anos, decidiu intervir para separar a briga, contando com a ajuda de outro homem de 22 anos. Ambos estavam armados com facas e, durante o conflito, desferiram golpes contra o padrasto do jovem. Um dos golpes atingiu a região do peito, enquanto o outro atingiu a região do braço.

Os suspeitos negaram a autoria do homicídio durante os interrogatórios, porém a mulher de Márcio afirmou que os dois foram responsáveis pelos golpes fatais.