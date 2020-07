Jovem de 18 anos alega ter comprado arma com auxílio emergencial

PUBLICIDADE

Um casal de jovens foi preso na madrugada de domingo (19), após tentativa de assalto a uma loja. Com eles, foi encontrada uma arma.

Perguntados sobre a origem do revólver, a jovem, de 18 anos, contou que comprou a arma com o dinheiro do auxílio emergencial oferecido pelo Governo Federal em razão da pandemia.

A jovem disse ainda que comprou o revólver para dar de presente ao namorado, de 19 anos. O caso aconteceu em Caucaia-CE.

Segundo a polícia, o casal saiu de Horizonte-CE para tentar o assalto, mas foram frustrados. Eles tentaram fugir de moto, mas acabaram alcançados pelos militares. Ambos foram levados para a delegacia da região.

