Jovem de 17 anos desenvolve monitoramento da Covid-19 e recusa oferta de US$ 8 mi

Ao rejeitar US$ 8 milhões (cerca de R$ 46 milhões, na cotação do dia), o jovem Avi Schiffmann, de 17 anos se tornou alvo de críticas e comentários nas redes sociais.

De Washington, nos Estados Unidos, Avi desenvolveu uma plataforma que atualiza em tempo real o avanço do novo coronavírus (Sars-cov2) em cada pais do mundo. O ncov2019 soma mais de 700 milhões de visitas.

Em abril, uma empresa entrou em contato com o rapaz e ofereceu a quantia por eu trabalho em tempo indeterminado, além do controle editorial do site, inclusive para a veiculação de espaços publicitários.

Ao rejeitar a proposta, o Avi virou alvo de uma série de agressores nas redes sociais.”Eu me vi em cerca de 10 páginas de memes hoje e preciso esclarecer essa história dos oito milhões para que vocês parem de me chamar de idiota”, declarou nesta segunda-feira (18/5), em uma postagem.



“Essa era apenas parte do contrato para ter a propriedade do site, eu seria obrigado a continuar trabalhando nele por quanto tempo eles desejassem, não teria controle sobre propagandas e pop-ups, que poderiam ser até mesmo para imitações de máscaras n95. Isso me impediria de ter a mídia e as conexões e oportunidades que já venho tendo. Há mais na vida que dinheiro e haverá mais oportunidades de ganhá-lo, por enquanto estou promovendo um serviço para milhões de pessoas”, finalizou.

Avi Schiffmann já foi alvo de publicação de sites de todo o mundo, foi convidado a uma série de programas de TV norte-americanos e chegou a ser motivo de comentários até de Bill Gates.