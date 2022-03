Jovem de 16 anos é apreendido por suspeita de matar homem a pauladas

Após apreensão, o adolescente foi entregue às autoridades competentes, que devem ficar responsáveis por sua detenção

Um adolescente, de 16 anos de idade, foi apreendido na última sexta-feira (11), suspeito de matar uma vítima com pauladas na cabeça. O crime teria acontecido no último dia 6 de março, na cidade de São Francisco do Brejão, a 447 km de São Luís.

O mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Polícia Civil do Maranhão, por meio da 9ª Delegacia Regional de Açailândia. Dados da investigação apontaram que o adolescente assassinou a vítima por motivo fútil.

