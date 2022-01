Jovem de 15 anos é vítima de estupro em Vespasianos, Belo Horizonte

A vítima foi surpreendida por um homem, que trajava capuz e tinha estatura mediana. Ele obrigou a adolescente a entrar em um terreno baldio e fazer sexo

A polícia de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, investiga o estupro de uma adolescente de 15 anos, que seguia para por volta da meia-noite desta sexta-feira (7).

De acordo com a jovem, ela estava na casa do namorado com a mãe e os irmãos dele. Em dado momento, a vítima discutiu com a família e deixou a residência para ir para a casa. No caminho, ainda teria encontrado com uma prima, mas seguiu o percurso sozinha.

Próximo da moradia, a jovem foi surpreendida por um homem, que trajava capuz e tinha estatura mediana. Ele obrigou a adolescente a entrar em um terreno baldio, e, com as mãos no pescoço dela, abusou sexualmente da jovem. O suspeito fugiu logo depois.

Em casa, a filha contou para mãe tudo o que tinha ocorrido. As duas denunciaram o caso à polícia, e a adolescente foi levada para o Hospital Odilon Behrens, onde foi submetida a exames e tomou medicação contra doenças sexualmente transmissíveis. O suspeito do crime não foi localizado nem identificado.