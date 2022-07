Jovem com Síndrome de Down diz que pastor tentou estuprá-lo em frente à igreja

Jovem com Síndrome de Down informou à polícia que o pastor que tentou estuprá-lo teria cometido o crime em um terreno em frente a uma igreja

Um jovem de 27 anos portador de Síndrome de Down informou à polícia que o pastor que tentou estuprá-lo teria cometido o crime em um terreno em frente a uma igreja, em Itariri, no interior de São Paulo.

O pai do jovem, de 55 anos, foi preso na terça-feira, 26, após atirar duas vezes contra o religioso ao saber da tentativa de estupro. O pastor não foi atingido pelos disparos sendo investigado pela polícia.

O pastor teria cometido o crime de estupro tentado ao pedir que o jovem com Síndrome de Down abaixasse a calça que vestia, insinuando o desejo de ter relação sexual. O terreno onde o religioso e o jovem estavam fica em frente à igreja que o homem exerce a função de pastor, no bairro Ana Dias.

Após a suposta tentativa de estupro da última terça-feira (26), o jovem teria relatado ao pai sobre o ocorrido. Os parentes moravam numa casa que fica ao lado da igreja portanto, é próxima ao terreno onde o pastor teria pedido para o jovem abaixar as calças.

Os policiais que atenderam o caso teriam sido informados de que não foi a primeira vez que o religioso insinuou vontade de ter relação sexual com o jovem portador de Síndrome de Down. O pai do jovem permanece preso devido aos disparos, enquanto o religioso é investigado e segue em liberdade.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como estupro de vulnerável, ameaça e disparo de arma de fogo.

A investigação acontece por meio de inquérito policial sendo realizada pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Peruíbe em conjunto com a Delegacia Seccional de Itanhaém.