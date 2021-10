Jovem brasileiro está internado há um mês após ser baleado na cabeça nos EUA

João Pedro Elisei Marchezani estava com a namorada e amigos quando levou um tiro na nuca sem motivação aparente

Um jovem de 23 anos está internado há quase um mês em Chicago, nos Estados Unidos, após ser baleado na cabeça por motivo aparentemente torpe.

O caso ocorreu no dia 5 de setembro. João Pedro Elisei Marchezani estava com a namorada e uma amiga no banco de trás do carro de um amigo. Eles estavam a caminho de um bar para comemorar o novo apartamento que João e a companheira haviam acabado de alugar juntos. Em certo momento, o motorista percebeu que um homem armado em uma moto os seguia.

O motorista, então, deu uma “fechada” na moto para despistá-lo, temendo um assalto. Logo depois, apareceram duas motos. O passageiro da segunda motocicleta disparou oito tiros contra o carro. Apenas João foi atingido. Uma das balas entrou pela nuca e atingiu o cérebro do jovem.

A mãe de João, Monica Marchezani, conta ao portal G1 que o estado de saúde do jovem é crítico. Ela lamenta ainda que a situação foi totalmente gratuita e devastou por completo a família.

“Ele não fala ainda, mas não se sabe se é pelo tempo que passou entubado. Mas conseguimos fazer leitura labial quando ele está mais calmo e menos cansado. Ainda não enxerga, mas seus nervos óticos não foram afetados. Não move o lado esquerdo, mas, pela minha fé, sei que vai mover”, diz, sempre buscando o lado positivo. Ela e o marido moram em Cleveland, também nos EUA.

Segundo Monica, a polícia tem alguns suspeitos. Câmeras de segurança ao redor da cena flagraram o crime. “Graças a Deus, quanto a essa parte, acreditamos que vá ser resolvido e a justiça será feita em breve”, afirmou ao G1.