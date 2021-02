Jovem atingido por raio busca por tratamento

Na época, o rapaz estava com 19 anos e a descarga elétrica lhe causou uma parada cardíaca

O figurante Danilo Luz Oliveira, que atuou em novelas como Chiquititas (SBT, 2013), foi atingido por um raio em abril de 2019, quando jogava futebol. Atualmente, a família do jovem criou uma vaquinha online para arrecadar recursos e arcar com o valor do tratamento de Danilo.

Na época, o rapaz estava com 19 anos e a descarga elétrica lhe causou uma parada cardíaca. Posteriormente, ele foi diagnosticado com encefalopatia anóxica. O acidente ocorrem em Carapicuíba, município da região metropolitana de São Paulo.

Danilo ficou três meses internado e, atualmente, está acamado, em casa, onde se recupera. A esposa de Danilo, Gabrielle, e a sogra dele, Zenilda, decidiram fazer a vaquinha para comprar uma cadeira stand-up.

Além dos equipamentos para estimular a recuperação de Danilo, a família também conta com o auxílio de uma fisioterapeuta e uma fonoaudióloga.