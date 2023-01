Jovem afirma ter sido agredida por médico

Devido à gravidade das agressões, a vítima do início da semana perdeu partes dos dentes da frente

Uma jovem de 22 anos afirmou ao g1 que também foi agredida pelo médico preso na última segunda-feira (23), em Juazeiro do Norte, por suspeita de dar socos e manter a namorada em cárcere privado. Devido à gravidade das agressões, a vítima do início da semana perdeu partes dos dentes da frente.

“Ele tentou ficar comigo e com outras meninas. Como a gente não quis ele nos esculhambou, disse que era médico, que podia ficar com a mulher que quisesse, que não precisava daquilo, pois o pai dele mandava na cidade”, disse a mulher.

Conforme a jovem, o grupo permaneceu na casa e no dia seguinte o médico continuo a dizer insultos contra ela, que foi para cima do homem.

“Ele puxou meus cabelos e deu vários murros na minha cabeça. O pessoal que estava lá conseguiu tirar ele de cima de mim e me colocaram em um quarto. Enquanto eu estava no banheiro lavando o rosto, ele pulou a janela, invadiu o quarto, puxou meus cabelos, me jogou no box e colocou o dedo na minha garganta. Eu tentava levantar, mas ele chutava minhas pernas e eu caia de novo. Gritei por socorro e conseguiram me ajudar”, relatou a vítima.



Ainda segundo a mulher, ela também teve a vida ameaçada pelo profissional de saúde.