Jiboia é resgatada em banheiro de casa em Formosa

Os bombeiros soltou o animal em uma mata preservada, após o resgate

Uma cobra da espécie jiboia foi encontrada no banheiro de uma residência na terça-feira (14), em Formosa, no Entorno do DF.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o resgate foi solicitado após o morador da casa encontrar e se assustar com a presença do animal, de quase 1 metro de comprimento.

De acordo com a equipe de resgate, foram utilizados uma pinça de captura e um container arejado próprio para resgate de répteis.