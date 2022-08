Jiboia de 1 metro é resgatada em banheiro de casa

A Polícia Ambiental capturou a jiboia com segurança, e ela foi devolvida à natureza em seguida

Uma cobra jiboia de cerca de 1 metro foi resgatada, na tarde desta quinta-feira (25), no bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa. Apesar do encontro inesperado, animal foi devolvido à natureza.

De acordo com a Polícia Ambiental, ao chegar no local, os policiais identificaram que se tratava de uma jiboia, cobra tradicional da fauna brasileira. Conforme o órgão, ela estava no teto de um banheiro, em uma residência que fica próxima a uma grande área de mata.

Resgatar serpentes por conta própria não é recomendado

O Corpo de Bombeiros orienta que as pessoas não tentem capturar serpentes por conta própria. Correto é acionar o órgão, a Polícia Ambiental ou instituições de proteção ao meio ambiente, como o Ibama.

Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz), as jiboias são animais carnívoros, mas quase não gastam energia, podendo ficar vários dias sem comer.

Considerados animais pacíficos, não são venenosas e não atacam humanos. Espécie pode chegar até 4 metros de comprimento.