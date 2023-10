Jeff Bezos ultrapassa Bernard Arnault e se torna o segundo mais rico do mundo

Arnault caiu novamente para a terceira posição em maio, mas desde outubro de 2022, ele se manteve firmemente no segundo lugar

Bernard Arnault, o magnata francês conhecido por ser o fundador e CEO da LVMH, viu seu título como a segunda pessoa mais rica do mundo escorregar entre seus dedos após uma venda significativa de ações de seu império de luxo. Esse movimento fez com que seu patrimônio líquido fosse ultrapassado pelo gigante da Amazon, Jeff Bezos.

A queda de Arnault foi de impressionantes US$ 6,8 bilhões desde a última quarta-feira (11), momento em que sua empresa divulgou um crescimento de vendas mais fraco do que o esperado. Atualmente, seu patrimônio está avaliado em US$ 155,1 bilhões (cerca de R$ 781 bilhões), um pouco abaixo dos impressionantes US$ 156,3 bilhões (aproximadamente R$ 787 bilhões) de Bezos, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.

Este não é o primeiro flerte de Arnault com o título de pessoa mais rica do mundo. No final de 2022, ele conseguiu ultrapassar Elon Musk, da Tesla, em meio às dificuldades enfrentadas pelas ações de tecnologia devido à alta inflação.