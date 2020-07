Japonesa é diagnosticada com verme na garganta após comer sashimi

PUBLICIDADE

No Japão, um verme de 3,8 centímetros de comprimento foi encontrado na garganta de uma mulher de 25 anos após ela comer um sashimi, ou seja, fatias cruas de certos tipos de peixe.

De acordo com as informações da revista científica The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, o animal, um Pseudoterranova azarasi, parecido com uma lombriga, ficou na tonsila esquerda, antigamente chamada de amígdala.

A jovem procurou um hospital após fortes dores na garganta, e o animal foi retirado de la.

Segundo os pesquisadores, a infecções na faringe por esse tipo de parasita vêm se tornando mais comum na medida em que cresce a cultura do consumo de peixes crus pelo mundo. Mesmo assim, ainda é incomum que isso ocorra.

As larvas dos vermes “Pseudoterranova” se instalam no estômago na maioria das vezes. A preocupação é que vermífugos ou outros medicamentos não costumam ser eficazes para matar o parasita, e a maneira mais eficiente de controlar a infecção é a remoção direta dos bichos, dizem os cientistas.