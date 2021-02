Jacaré invade universidade de Goiás

Além dos jacarés, raposas e capivaras também já apareceram na universidade

Um jacaré foi flagrado na Universidade Estadual de Goiás (UEG), nessa segunda-feira (22), em Porangatu, no norte do estado. Um vigilante do edifício registrou o momento em que o animal passa bem devagar em frente à cantina da UEG. Devido à pandemia da Covid-19, a instituição não está recebendo alunos de forma presencial.

O vigilante Gerlis Ferreira relatou que o animal foi visto por volta de 12h. Ele contou ainda que não é a primeira vez que jacarés aparecem na UEG. Por causa do aumento das chuvas, os animais aparecem com mais frequência nas redondezas. Além dos jacarés, raposas e capivaras também já apareceram na universidade.

Caso alguém se depare com esses animais, é aconselhável acionar o Corpo de Bombeiros, para que uma equipe possa realizar o resgate.