Jacaré gigante é visto em clube da Califórnia

Nessa quarta-feira (11) um jacaré gigante foi flagrado andando com tranquilidade em um clube de campo no oeste da Flórida. O tamanho do réptil chamou atenção daqueles que estavam no local.

A região da Flórida está sendo castigada, desde o início desta semana, por fortes chuvas, que vêm causando inundações e alagamentos.

A imagem do jacaré gigante foi compartilhada pelo meteorologista da Wink-TV, Matt Devitt. Veja: