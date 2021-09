Jacaré de quase 2 metros é capturado em quintal de casa

Na ocasião, a Polícia Militar Ambiental (PMA) teria sido acionada após uma moradora encontrar o animal em um pequeno depósito na residência

Um jacaré de quase dois metros foi capturado no quintal de uma casa em Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, na última quinta-feira (16).

Na ocasião, a Polícia Militar Ambiental (PMA) teria sido acionada após uma moradora encontrar o animal em um pequeno depósito na residência.

Com a ajuda de um cambão, o jacaré foi colocado em uma caixa de contenção. Sem ferimentos, o animal foi solto às margens do Rio Paraguai, no Pantanal mato-grossense, bem longe da cidade.