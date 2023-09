Irmãs gêmeas usam roupas idênticas há 23 anos

Mesmo em férias, as irmãs garantem que suas malas estejam repletas de peças de vestuário iguais

Rosey Coles e Kathy Heffernan, duas irmãs gêmeas idênticas de 69 anos residentes em Aldershot, Hampshire, Reino Unido, levaram o conceito de “parecerem iguais” a outro nível, coordenando suas roupas diariamente por incríveis 23 anos consecutivos. Além da semelhança genética, essas irmãs inseparáveis se tornaram um exemplo de união, compartilhando não apenas sua aparência, mas também experiências diárias.

Essa sincronia única entre Rosey e Kathy vai muito além de meras coincidências de vestuário. Elas passam todos os dias juntas, compartilhando uma rotina que inclui passeios de ônibus, caminhadas, encontros para um café e idas ao shopping. O toque distintivo é que elas fazem todas essas atividades vestindo roupas idênticas, com uma harmonia que desafia o tempo.

Mesmo em férias, as irmãs garantem que suas malas estejam repletas de peças de vestuário iguais, planejando manter essa tradição por toda a vida. Kathy Heffernan compara essa experiência à sensação de “estar casado com alguém há 70 anos”, com a ressalva de que elas “não discutem”.

O visual coordenado e a semelhança entre as irmãs frequentemente chamam a atenção de estranhos, que não hesitam em pedir para tirar fotos com a dupla. As pessoas muitas vezes enfrentam dificuldade em diferenciar Rosey de Kathy, como Heffernan destaca: “Nós somos bem parecidos. É assustador”, diz Coles.

A tradição de coordenar roupas não é algo recente para essas irmãs. Quando eram crianças, elas já usavam roupas semelhantes, mas a vida as separou quando se casaram na década de 70 e se mudaram para lugares diferentes. No entanto, o destino as aproximou novamente quando ambas se separaram de seus maridos em 2000. Esse evento permitiu que elas retomassem sua afinidade por roupas idênticas, revivendo sua coordenação de vestuário.

Em 2012, a conexão entre Rosey Coles e Kathy Heffernan atingiu um novo patamar quando elas se tornaram vizinhas, consolidando ainda mais sua amizade ímpar. A dupla compartilha um guarda-roupa incrivelmente extenso, composto por mais de 50 peças de roupa, incluindo jeans, vestidos longos e casacos iguais. No entanto, os itens mais queridos são seus vestidos inspirados nos anos 50, adornados com anáguas.