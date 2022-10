Irmãos se reencontram na eleição após 26 anos

Sidnei Coelho Borges, de 67 anos, e Alcimar Coelho Borges, de 60 anos, puderam se abraçar depois de muito tempo

Em uma eleição tão dividida, dois irmãos se reencontraram após 26 anos, neste domingo (30), segundo turno das eleições 2022. O reencontro foi registrado por mesários que trabalhavam nas seções eleitorais da Escola Municipal Vitória Régia, em Cáceres, a 220 km de Cuiabá.

A mesária Laise Laia gravou o momento. Segundo ela, Sidnei chegou cedo ao local de votação e ficou sentado, esperando no local, sem falar nada pra ninguém. Ela contou que a coordenadora da zona eleitoral perguntou o motivo de ele estar ali. Então, contou que estava esperando o irmão.

Sidnei descobriu, via Justiça Eleitoral, que o irmão havia votado na escola no primeiro turno da eleição de 2022. Então, teria decidido achar o irmão. Com as informações, os mesários ajudaram no reencontro.

Mas não foi fácil. Até a moto usada para tentar buscar o irmão em casa furou o pneu e atrasou o momento tão aguardado. No entanto, as adversidades não impediram o encontro, que aconteceu por volta das 12h40.

“Foi muito bom, foi maravilhoso. Nós estávamos há 26 anos longe. Todo mundo que estava ao redor também ficou emocionado com o momento”, disse Sidnei.

Os irmãos são naturais de Goiás, de uma família de 12 filhos. Eles se distanciaram quando os dois se mudaram para o Pará. Desde então, estavam sem se ver.

Sidnei percorreu cerca de 1.500 km para reencontrar o irmão. Saiu do distrito de Santo Antônio do Fontoura, em São José do Xingu, na sexta-feira (28), chegou à escola na manhã de domingo e ficou aguardando o irmão.

Busca interminável



Sidnei estava sem ver o irmão desde 1996. Nos últimos 10 anos, perdeu contato e passou a procurar pelo paradeiro de Alcimar. Usou os dados da Justiça Eleitoral para isso.

Em 2018, a consulta apontou que Alcimar não tinha votado. Agora, em 2022, após o primeiro turno, foi até o Cartório Eleitoral de Porto Alegre do Norte, a 1.143 km de Cuiabá, e verificou que ele havia votado em Cáceres.

Então, Sidnei saiu de Santo Antônio do Fontoura de moto, na última sexta, foi até Confresa. De lá, seguiu de ônibus para Cuiabá, dormiu em um hotel. Pegou outro ônibus para Cáceres, onde aguardou até o domingo de manhã para ir à escola onde o irmão votaria.