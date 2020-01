Irmãos morrem após levarem choque elétrico enquanto soltavam pipa 

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (13), duas crianças foram eletrocutadas quando soltavam pipa. Eles eram irmãos. De acordo com informações iniciais, o irmão mais velho, de 14 anos, foi tentar salvar o outro e também foi atingido por um choque elétrico.

Os bombeiros chegaram a ser acionados, mas os dois não resistiram e morreram no local. O caso ocorreu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Em nota, a Enel Distribuição Rio lamentou o episódio e disse que enviou uma equipe ao local assim que a empresa foi informada do caso, mas os técnicos foram impedidos de acessar a região.

“Por medida de segurança, a concessionária interrompeu o fornecimento de energia no local remotamente. A concessionária acrescenta que vai prestar apoio aos envolvidos e seus familiares, enquanto apura as circunstâncias do acidente”, diz a nota.