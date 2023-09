Irmãos morrem após ataques de faca em ônibus escolar

O suspeito por trás desse duplo homicídio é outro estudante, um homem de 26 anos, que foi detido pelas autoridades nesta quarta-feira (13)

Irmãos foram brutalmente assassinados a bordo de um ônibus escolar, a caminho de casa, em Sertão de Alagoas, na terça-feira (12).

As vítimas foram identificadas como Erick Alves da Silva, de 18 anos, e Lucas Matheus da Silva, de 22 anos. De acordo com informações da Polícia Civil, ambos foram vítimas de ataques a faca, sofrendo graves ferimentos nas costas.

Após o ataque, um deles foi prontamente socorrido, mas, lamentavelmente, não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital local. O segundo irmão teve sua morte confirmada ainda no interior do ônibus escolar.

O suspeito do crime, que tem 26 anos, empreendeu fuga para a cidade de Canindé do São Francisco, em Sergipe. A cidade sergipana faz fronteira com o estado de Alagoas. As autoridades competentes agiram rapidamente, localizando e prendendo o suspeito em Canindé do São Francisco, onde residem seus familiares.