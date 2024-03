Irmãos e 2 crianças morrem após colisão entre carro e caminhão na MS-141

O veículo de carga acabou pegando fogo à beira da estrada devido ao impacto

Quatro membros de uma família perderam suas vidas em um trágico acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio na tarde desta terça-feira (5), na rodovia MS-141, em Naviraí. Zoraide de Oliveira, de 48 anos, seu irmão Jhone Pereira da Silva, de 28 anos, e os dois filhos dele, um menino de 8 anos e uma menina de 5, faleceram no momento da colisão.

Os envolvidos, todos residentes em Novo Horizonte do Sul, estavam em viagem quando o acidente aconteceu, resultando na colisão com o caminhão. O veículo de carga acabou pegando fogo à beira da estrada devido ao impacto. O motorista do caminhão sofreu apenas escoriações.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda não foram esclarecidas. Como resultado da colisão, o tráfego na rodovia foi interrompido em ambos os sentidos.

A ocorrência foi atendida pelas equipes do Corpo de Bombeiros de Naviraí, Polícia Civil e Polícia Militar Rodoviária (PMR). O motorista do caminhão submeteu-se ao teste do bafômetro, o qual apresentou resultado negativo.