Investigação que levou à prisão do maior estuprador em série de Goiás tem reconhecimento internacional

A identificação, por meio do DNA, do maior estuprador em série de Goiás ocorreu devido ao trabalho da Superintendência da Polícia Técnico-Científica de Goiás (SPTC). A apuração dos agentes foi reconhecida em um concurso internacional e está entre as 17 investigações criminais mais importantes do mundo.

Wellington Ribeiro da Silva foi preso em 2019 por suspeita de abusar sexualmente de mais de 50 mulheres. Através do Laboratório de Biologia e DNA Forense da Polícia Técnico-Científica foi possível chegar até o suspeito. A perita criminal Mariana Flávia da Mota explica que os testes de DNA possibilitaram identificar Wellington como o autor de 31 estupros, incluindo o de uma mulher e a filha dela de 5 meses.

O suspeito já atraía a atenção dos investigadores desde 2018, quando, ao observar o banco de perfis genéticos, os profissionais notaram que um mesmo homem havia estuprado cinco vítimas. Através da Operação Impius, focada na identificação do suspeito, as autoridades perceberam que os testes de DNA levavam a um único autor.

“A Polícia Civil começou a mandar para a gente novos casos em que as vítimas descreviam abusos no mesmo período, na mesma região e com a mesma forma de cometer o crime. A gente foi realizando novos exames de DNA, e os resultados foram aumentando cada dia mais”, explicou Mariana ao Portal G1.

O caso foi inscrito no concurso “DNA Hit of the Year” que avalia investigações criminais em que a análise do DNA foi crucial na resolução do caso.

