Inusitado: noiva “foge” com amante durante ensaio fotográfico

Na última sexta-feira (07) uma jovem vestida de noiva foi “flagrada” por passageiros no aeroporto de Palmas ao tentar fugir com um suposto amante. Na gravação, é possível ver uma “amiga” do casal tentando persuadi-los. O que os passageiros não sabiam é que aquilo não se passava de uma brincadeira.

As gravações são resultado de um ensaio fotográfico. O amante foi interpretado pelo fotógrafo Paulo Couto que, enquanto fazia fotos para uma grife de casamento, decidiu fazer a brincadeira.

A um site local, o fotógrafo disse que pessoas que estavam no local não interromperam a cena. O grupo optou, apenas, por acompanhar a repercussão do caso nas redes sociais.

