Inquilino mata dono de apartamento a tiros em SP

O empresário chegou a ser levado ao hospital, mas não sobreviveu aos ferimentos. A PCSP já abriu um inquérito para investigar o caso

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte do empresário Crizenaldo Valdivino, de 49 anos, no bairro Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. O crime aconteceu na noite de ontem (24), e a suspeita é de que o crime tenha sido motivado pelo valor cobrado do aluguel ao inquilino.

De acordo com a investigação, Crizenaldo era dono de um estacionamento e teria ido cobrar o aluguel quando acabou morto. Não se sabe ainda como tudo aconteceu, mas a Polícia Militar já confirmou que ele também estava armado e teria trocado tiros com o agressor.

