Influenciador morre em SP; casal é preso

A Polícia Civil de São Paulo confirmou a prisão de um casal que morava na casa onde o influenciador digital Carlos Henrique Pires Medeiros, de 26 anos, desaparecido desde o dia de Natal, foi encontrado morto.

O corpo foi achado no sábado, enterrado no terreno do imóvel em Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo, para onde ele teria ido para a ceia de Natal com amigos. Uma irmã do youtuber, que registrou o desaparecimento, afirmou ao portal G1 que o último contato com Medeiros foi na madrugada no dia 25, quando ele mandou uma mensagem de Natal para o grupo de mensagens da família.

O dono do imóvel, de 28 anos, e a companheira dele, de 24, tiveram a prisão preventiva decretada e serão investigados pelo crime. Segundo a polícia, o casal havia fugido no dia seguinte ao registro do desaparecimento do influenciador.

Informações preliminares da investigação mostram que o corpo do jovem de 26 anos, cujo canal em rede social tem quase 2 milhões de seguidores, não tinha marcas de violência. A polícia aguarda o resultado do laudo do Instituto Médico-Legal (IML).

Já a Polícia Civil de Itapecerica da Serra continua realizando diligências para elucidar a dinâmica do crime. O caso será encaminhado ao 1º Distrito Policial (DP) da cidade, responsável pela investigação, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).