Influencer Duda Martins diz que foi dopada e abusada sexualmente

Em live em seu perfil no Instagram, a influencer digital Duda Martins, relatou que foi abusada sexualmente após ser dopada em Maceió. Ao lado de sua advogada, Júlia Nunes, a influenciadora disse que o crime ocorreu no dia 29 de dezembro de 2021, após um encontro em um bar na Praia de Ponta Verde.

Já a advogada do suspeito, Graciele Queiroz, negou o crime. “O meu cliente é inocente e está sendo acusado por essa influencer”, disse Queiroz. A Polícia Civil designou nessa segunda-feira (3) a delegada Maria Angelita para investigar o caso.

De acordo com a influencer, ela chegou ao bar às 14h35 para um encontro. No local bebeu três copos de gim e depois disso, não lembra de mais nada. Após esse encontro, ela tinha um treino marcado com um amigo às 17h. Esse amigo tentou falar com ela durante a tarde toda, mas não conseguiu. 12h depois do encontro, Duda acordou em um apartamento na Jatiúca.

“Eu só tenho a sensação de que eu estou machucada, tem as fotos que a doutora tirou, tinha hematomas no peito, galo na cabeça, estava com as minhas partes íntimas feridas, então, eu não estava só dopada, eu estava totalmente ferida. Quando eu acordei, fui retornar consciência, eu estava no sofá dele. Nesse momento eu nem tinha percebido que eu estava sem calcinha”, revelou a influencer ao site G1.

O boletim de ocorrência foi registrado na 1ª Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Mulher, no Centro de Maceió. Duda recebeu os primeiros atendimentos no Hospital da Mulher, onde realizou exames e tomou um coquetel de remédios.