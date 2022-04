Indígena cai no rio após ser esfaqueada por marido e filha do casal também é ferida com facada e está internada no AC

Nessa segunda-feira, a Polícia Civil de Feijó investiga o caso de um indígena que esfaqueou a esposa e a filha na cidade do interior do Acre

Nessa segunda-feira, 25, a Polícia Civil de Feijó investiga o caso de um indígena que esfaqueou a esposa e a filha na cidade do interior do Acre. A mulher foi identificada como Anita Kulina e após ser esfaqueada teria caído no Rio Envira e está desaparecida. A criança foi levada ao hospital.

O caso aconteceu na tarde de segunda em uma comunidade indígena. A polícia informa que o homem estaria embriagado quando esfaqueou a mulher e a filha, entre 8 e 12 anos. A criança não tem documento e também não fala português.

Após a notícia de que a mulher teria caído no rio, equipes do Corpo de Bombeiros da cidade fizeram buscas. Segundo o comandante da corporação na cidade, tenente Jailton Figueiredo, foram cerca de três horas de mergulhos, mas a indígena não foi localizada. As buscas devem voltar a ser feitas nesta terça (26).

A criança, que levou uma facada nas costas, foi levada ao hospital de Feijó e, segundo o delegado Saulo Macedo, a informação é que ela está estável. A menina deve ser transferida para o hospital de Cruzeiro do Sul. O suspeito do crime fugiu pela mata e ainda não foi localizado.

“Fizemos todos os procedimentos, as polícias Militar e Civil foram ao local, hoje [terça, 26] de manhã foi uma equipe da Polícia Civil tentar pegar a declaração da criança com tradutor indígena, porque não fala português. A informação é de que ele estava embriagado, mas a motivação específica ainda não foi identificada”, afirmou o delegado.