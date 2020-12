Indianos se casam com roupa de proteção depois de noiva testar positivo para a Covid-19

PUBLICIDADE

Um casal de indianos casou com roupas de proteção contra a Covid-19 após a noiva testar positivo para a doença. Além do casal, um sacerdote hindu que realizava a cerimônia também trocou as tradicionais vestes coloridas por roupas de proteção individual, com máscaras e face shields.

De acordo com a agência de notícias Reuters, o casamento ocorreu no domingo (6), dentro de um centro de quarentena em Baran, no oeste da Índia.

A noiva foi levada ao centro de quarentena para a Covid-19, depois que ela e um outro parente testaram positivo para a doença. O governo do país tem adotado a medida como forma de tentar conter a propagação do novo coronavírus.

A cerimônia ocorreu conforme a tradição hindu: uma tenda colorida foi erguida em frente a uma fogueira e os noivos trocaram votos e coroas de flores.

Também não faltou música durante a celebração e o sacerdote oficializou a união do casal por meio dos versos das escrituras sagradas.

Tradicionalmente, os casamentos na Índia costumam durar vários dias e contam com a presença de vários convidados. No entanto, por conta da pandemia, as cerimônias foram restringidas.

A Índia tem o segundo maior número de casos Covid-19 do mundo com mais de 9,6 milhões de casos confirmados.