Incêndio em presídio deixa um detento morto e 12 feridos

A identidade do preso que faleceu não foi divulgada. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada para averiguar as causas do incêndio

O presídio de Caratinga, na Zona da Mata mineira, foi atingido por um incêndio na noite dessa terça-feira (09). Segundo o Corpo de Bombeiros, um detento morreu e outros 12 ficaram feridos. As vítimas foram levadas para unidades de saúde locais. A identidade do preso que faleceu não foi divulgada. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada para averiguar as causas do incêndio. Ao chegar no local, por volta das 18h, os bombeiros encontraram os detentos já longe das chamas.