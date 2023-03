Incêndio em garagem mata duas pessoas em Juazeiro do Norte

Incêndio em garagem desativada deixou dois homens mortos no em Juazeiro do Norte, na madrugada desta sexta-feira (31)

Incêndio em garagem desativada deixou dois homens mortos no em Juazeiro do Norte, na madrugada desta sexta-feira (31). As vítimas dormiam de favor no local atingido pelo fogo.

De acordo com tenente-coronel Leoni Grangeiro, do Corpo de Bombeiros, os agentes foram comunicados sobre as chama de 1h.

“As chamas atingiram cinco veículos que não estavam mais em circulação e eram guardados no local. Conseguimos debelar o fogo, impedindo que ele se alastrasse para os imóveis vizinhos, mas infelizmente os dois moradores não conseguiram sair”, disse Leoni Grangeiro.

Ainda segundo o tenente-coronel dos bombeiros, o imóvel não tinha energia e ainda não há informações sobre o que pode ter ocasionado o incêndio.

A Polícia Militar acompanhou a ocorrência e a Perícia Forense (Pefoce) foi chamada para recolher os corpos das vítimas.