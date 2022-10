Imagem de mulher suspeita de furtar joias em condomínio de luxo

O circuito de segurança registrou o rosto da suspeita

A Polícia Militar procura uma mulher suspeita de entrar em um condomínio de luxo no bairro Luxemburgo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite de quarta-feira (26). Segundo a PM, ela estaria acompanhada de outros dois homens.

De acordo com a polícia, a mulher entrou no condomínio, foi até o sétimo andar, arrombou a porta, revirou o local e furtou joias, bolsas de luxo e outros objetos.

A mulher estava bem arrumada e usava luvas para não deixar as digitais no local. O valor estimado pela polícia do que foi levado do apartamento é de cerca de R$ 1 milhão.

O porteiro acionou a polícia. A família que mora no apartamento estava viajando.

A corporação acredita que a mulher tinha informações sobre como funcionava o prédio e qual seria o apartamento que deveria invadir.

A Polícia Militar procura a suspeita e os envolvidos no furto.

O que diz Polícia Civil



“Assim que acionada, na noite desta quarta-feira (26/10), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deslocou equipe da perícia técnica ao local dos fatos, onde foram realizados os trabalhos periciais e coletados elementos para subsidiar a investigação”.