Idosos se casam em abrigo de Fortaleza no dia em que comemoram aniversário juntos

Um abraço selou o começo de uma nova história de amor no Lar Torres de Melo, instituição que abriga idosos em Fortaleza (CE). Maria do Socorro Ferreira, de 78 anos, e Antônio Pereira, de 77, se casaram nesta quarta-feira (14), em uma cerimônia marcada por emoção, música e a presença de familiares e funcionários da casa.

A data escolhida para o casamento teve um significado especial: além de celebrarem a união, os dois também comemoraram seus aniversários. Nascidos no mesmo dia, os recém-casados acreditam que essa coincidência é prova de que foram feitos um para o outro.

O casal se conheceu em 2021, quando passaram a conviver na instituição. A amizade virou namoro no fim de 2024 e, desde então, os sentimentos cresceram. Um momento decisivo aconteceu após o enterro de um sobrinho de Antônio: ao retornar ao abrigo, foi recebido com um abraço carinhoso de Maria do Socorro. A intensidade do gesto confirmou o amor que ambos já sentiam.

A cerimônia de casamento, organizada com apoio do lar e da família, teve troca de alianças, valsa e emoção. Agora casados, Maria do Socorro e Antônio continuarão vivendo juntos no abrigo, celebrando o amor que nasceu no cotidiano e se fortaleceu com o tempo.