Profissionais recebem homenagem pelo Dia da Enfermagem

O compromisso com a vida, a dedicação nos bastidores da assistência e a força coletiva diante dos desafios foram os grandes protagonistas da homenagem prestada aos profissionais da enfermagem do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). Em comemoração ao Dia Internacional da Enfermagem (comemorado em 12 de maio), o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) homengeou, nesta quarta (14), os colaboradores que atuam no Centro Cirúrgico e na Central de Material e Esterilização (CME), setores que operam 24 horas por dia e sustentam parte essencial do funcionamento hospitalar.

Organizada pela chefia do Núcleo de Enfermagem do Centro Cirúrgico (Nuecc), com apoio da Gerência de Enfermagem, a cerimônia ocorreu na Casa Rosa da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília. Além de troféus personalizados, os profissionais receberam moções de reconhecimento concedidas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), entregues pelo deputado distrital Daniel de Castro.

“Quero que cada um se sinta importante, reconhecido e que realmente entenda o valor que tem dentro da nossa equipe”, destacou a chefe do Nuec, Élida Ferreira. “Nossa profissão não é sobre ser anjos. Fazemos o que fazemos porque Deus e os anjos estão conosco, nos fortalecendo. Mas a nossa entrega diária, neste lugar, é sobre ser campeões. Vencemos batalhas duras neste gigante que é o nosso hospital. Cada vida cuidada é uma vitória.”

A solenidade reuniu lideranças do IgesDF, colegas e autoridades. Estiveram presentes a superintendente interina do HBDF, Fernanda Hak; a gerente de Enfermagem, Tatiane Nunes; a gerente de Práticas Assistenciais do IgesDF, Adriana Gonçalves; a coordenadora do Centro Cirúrgico, Nadja Glória; o chefe do Serviço de Enfermagem do Centro Cirúrgico, Izaías de Souza Silva; e a chefe do Serviço de Enfermagem do CME, Raquel Brandão.

Adriana elogiou o envolvimento dos profissionais que aceitaram o desafio de ampliar a atuação do Centro Cirúrgico com a implementação do projeto Lean, que resultou em um expressivo aumento no número de procedimentos realizados. Já a superintendente interina reforçou a importância do trabalho coletivo e da confiança entre os profissionais.



“O trabalho dos profissionais do CME garante a segurança do paciente contra infecções, e os enfermeiros do Centro Cirúrgico ajudaram o HBDF a bater todos os nossos recordes de cirurgias realizadas no ano passado”, lembrou.

*Com informações do IgesDF