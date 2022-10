Idoso vai às urnas prestes a completar 105 anos

‘O que faz a gente votar é querer o bem’

A 20 dias de completar 105 anos de vida, Pedro de Holanda Freitas mais uma vez fez questão de sair de casa para votar neste domingo (2). Acompanhado dos filhos e da neta, ele votou na Escola Mário de Oliveira, no bairro Cerâmica, em Rio Branco, onde mora.

Com bom humor, o cearense, que vive no Acre há muitos anos, diz que vai seguir votando até quando conseguir e deixou uma mensagem para os mais novos.

“O que faz a gente votar é querer o bem para o mundo, o bem da população. Na idade que eu estou só penso no melhor. Além de a gente dar valor ao voto, dá valor à pessoa que já votou esse tempo todo com bom coração. Sempre as pessoas me levam e me trazem, me ajudam, é uma maravilha. A mensagem que deixo é que cada um procure fazer sempre o bem, espero o bem de todo mundo”, disse o idoso.

A filha que cuida dele, Antônia Selma de Castro Freitas, de 68 anos, disse que o pai, após votar, se despediu dos mesários dizendo ‘até a próxima eleição’. Ela afirma que a atitude do pai também incentiva outros idosos sobre a importância de continuar votando. Pessoas com 70 anos ou mais não são mais obrigadas a votar.

“Na eleição passada quando ele votou, várias pessoas ligaram dizendo que quando viram ele, também resolveram ir votar. Então, por isso acho importante para que as pessoas também façam um esforço e participem”, afirmou a filha.

Na última eleição, em 2020, primeiro ano de pandemia, foi a única que o idoso não participou do pleito. A filha disse que ele ainda insistiu para ir votar, mas a família achou melhor preservá-lo com receio de ser contaminação pela Covid-19.