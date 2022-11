Idoso tem casa invadida, dentes arrancados e é queimado com brasas

Homens levaram a vítima para dentro da residência, onde ele foi amarrado até contar onde havia dinheiro e um revólver

Um idoso de 74 anos teve a casa invadida e foi torturado por uma dupla de assaltantes no fim da madrugada desta quarta-feira (2), na zona rural de Cachoeira dos Índios, no Sertão da Paraíba. De acordo com a Polícia Civil, a vítima teve quatro dentes arrancados e o corpo queimado com brasas.

Já segundo a Polícia Militar, a dupla chegou encapuzada na casa do aposentado. Os homens levaram a vítima para dentro da residência, onde ele foi amarrado até contar onde havia dinheiro e um revólver.

Os homens fugiram do local e levaram duas furadeiras elétricas, uma motosserra e R$700. A vítima foi deixada amarrada e a casa com a porta trancada.

O idoso só foi encontrado e resgatado quando uma pessoa que o ajuda com as tarefas domésticas chegou por volta das 7h.

O aposentado foi socorrido para o Hospital Regional de Cajazeiras, também no Sertão. A unidade hospitalar ainda não informou o estado de saúde dele.

As Polícias Civil e Militar fazem buscas pelo suspeito. Mas, até a última atualização desta notícia, nenhum suspeito foi preso.