Idoso suspeito de estuprar duas netas de seis anos em 2016 é preso

Nessa quinta-feira, 21, um idoso suspeito de estuprar as duas netas dele de seis anos foi preso em Itaúba, a 600 km de Cuiabá. O suspeito era considerado foragido da Justiça por estupro de vulnerável praticado em 2016.

O idoso, atualmente com 80 anos, estava com o mandado de prisão preventiva decretado pela 14ª Vara Criminal de Cuiabá contra as netas, na época com seis anos.

De acordo com a Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica), os abusos contra as duas meninas ocorreram no mesmo dia, quando as crianças estavam passando o final de semana na casa do acusado, segundo a polícia.

Durante investigações, os policiais receberam informações de que o suspeito estava vivendo na cidade de Itaúba e entraram em contato com a delegacia do município, que realizou diligências e prenderam o idoso.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Itaúba para as providências cabíveis e, posteriormente, colocado à disposição da Justiça.