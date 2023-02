Idoso suspeito de estuprar a filha de 4 anos no Ceará é preso no Rio Grande do Sul

A captura do suspeito ocorreu na cidade de Ivoti, no Rio Grande do Sul (RS), onde o homem estava escondido

Um idoso de 63 anos suspeito de estuprar a filha de 4 anos na cidade de Porteiras, no interior do Ceará, foi preso na tarde dessa segunda-feira (6). A captura do suspeito ocorreu na cidade de Ivoti, no Rio Grande do Sul (RS), onde o homem estava escondido. De acordo com as investigações conduzidas pelo Núcleo Avançado de Inteligência (NAI) da Delegacia Municipal de Brejo Santo, o crime ocorreu em novembro de 2022 e foi denunciado à polícia pela mãe da vítima, que percebeu o abuso sexual.

‘Vamos manter diálogo permanente com partidos da oposição’, diz Padilha

O idoso aproveitava a ausência da mãe da vítima para cometer os delitos. Logo após a denúncia, o suspeito viajou para fora do Estado, para se esconder das autoridades cearenses. Após os levantamentos da Delegacia Municipal de Brejo Santo, a Polícia Civil localizou o novo endereço do investigado, em Novo Hamburgo (RS). A polícia repassou informações às equipes da Polícia Civil do RS. Agentes da 3ª Delegacia de Polícia Regional em São Leopoldo capturaram o homem em uma empresa na cidade de Ivoti (RS) e deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável. O homem foi colocado à disposição da Justiça.