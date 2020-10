Idoso que teve o pé decepado em atropelamento está internado há mais de um mês

PUBLICIDADE

Um aposentado, de 74 anos, teve o pé decepado após ser atropelado por uma moto em um acidente, em 19 de setembro. Posteriormente, foi realizado um procedimento para amputar a perna do idoso até a altura do joelho. Desde então, Carlos Alberto de Lourenço Izidoro está internado.

O acidente ocorreu na Avenida Quarentenário, em São Vicente-SP, por volta das 16 horas. Após a colisão, o idoso e o motoqueiro precisaram receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A família relata que Carlos ficou 15 dias em coma induzido porque havia perdido muito sangue. O aposentado chegou a apresentar uma pequena melhora, seguida de um agravamento do estado clínico e, atualmente, apesar de estar estável, o paciente não consegue se mover.

“Ele se comunica apenas com o olho, não consegue falar. Parece que está paralisado”, explicou o filho Marcelo Medeiros Lourenço.

O familiar relatou ao Portal G1 que, após a colisão, o celular do idoso ficou destruído. Ainda assim, alguns populares conseguiram ativar o aparelho e avisar a família.

Apesar da família morar em Peruíbe-SP, o idoso gostava de andar por São Vicente para fazer compras e visitar a praia. Carlos segue internado no Hospital Municipal de São Vicente, já que seu estado é delicado e uma transferência seria perigosa.

A família iniciou uma campanha de arrecadação online, a fim de colher fundos para arcar com as despesas do tratamento do idoso. Além dos cuidados médicos, o idoso precisará de uma cadeira de rodas e de uma casa adaptada às suas necessidades.