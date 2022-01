Idoso que jogou ácido em sobrinho sofre tentativa de linchamento

Willian Costa morreu depois de ser atacado com ácido no ano passado. O homem que sofreu a tentativa é o mesmo que jogou ácido nele

No último domingo, um idoso de 68 anos sofreu uma tentativa de linchamento no Alto do Peru, em Salvador. De acordo com informações da Polícia Militar, testemunhas disseram que o homem é suspeito de jogar ácido em um sobrinho, que não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A PM informou que 9ª CIPM esteve no Alto do Peru e se deparou com a situação, no entanto, não detalhou o estado de saúde do idoso e se ele precisou de atendimento médico. O homem foi encaminhado para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polienter).

Willian Costa morreu depois de ser atacado com ácido, em dezembro de 2021, também na capital baiana. Segundo familiares da vítima, o homem que sofreu a tentativa de linchamento é o mesmo que jogou ácido nele.

O jovem ficou internado e morreu no dia 9 de janeiro. No dia 17 do mesmo mês, os familiares de Willian realizaram um protesto para cobrar respostas sobre o caso. A Polícia Civil informou que a 4ª Delegacia Territorial (DT/São Caetano) ouviu familiares de Willian e começou as investigações no mesmo mês em que ele foi atacado.

O caso era considerado como tentativa de homicídio. Com a morte do jovem, segundo a polícia, a 3ª DH/BTS deu seguimento às apurações do caso e levanta mais informações.