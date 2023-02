Idoso que conseguiu Certidão de Nascimento aos 72 anos morre no dia de sacar a primeira aposentadoria

Amigo do idoso contou que ele estava bastante feliz com o andamento do processo previdenciário

O idoso Márcio Messias da Conceição, que conseguiu emitir a Certidão de Nascimento aos 72 anos, depois de viver todo esse tempo em uma fazenda em Campinápolis, a 565 km de Cuiabá, teve um infarto fulminante nesta terça-feira (31), dia em que iria fazer o primeiro saque da aposentadoria. Segundo o melhor amigo dele, Antônio Aparecido, de 50 anos, que o adotou como membro da família, contou que ele estava bastante feliz com o andamento do processo previdenciário e trabalhista, sobretudo com a perspectiva de receber o dinheiro, depois de anos trabalhando em condições suspeitas de serem análogas à escravidão. Leia também Bressan e Fábio Brazza se unem em novo single “Não Vive Sem”

Ministro abre gabinete a sócio oculto de empresa que recebeu R$ 3 Mi em emendas

Apoio aos yanomami e Pacote da Democracia marcam 1º mês do governo “Ontem, ele foi ao banco e abriu a conta para sacar a aposentadoria. Aí ficou marcado para hoje, às 9h, para sacar o dinheiro. Ele estava todo feliz”, contou.

Conforme o advogado Ricaro Feitosa, responsável pelo caso, as provas de que Márcio trabalhou as últimas décadas na fazenda foram recolhidas e usadas no processo previdenciário e trabalhista. Ele havia solicitado a aposentadoria por idade e por ter trabalhado na zona rural. O amigo relatou que, nesta manhã, preparou o café da manhã, foi buscar alguns pães de queijo e ficou esperando que Márcio fosse até a casa dele, como fazia todos os dias, mas ele não apareceu. Ao estranhar esse comportamento, Antônio foi até a casa do idoso e o encontrou sentado, morto. “Eu respeitava ele como alguém da família. Foi muito triste”, disse.

O enterro de Márcio está previsto para às 9h desta quarta-feira (1º), no Cemitério Municipal de Campinápolis. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE